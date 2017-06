Tweet no Twitter

Tutora: Luana Colombi

Idade: 20 anos

Profissão: Estudante

Bairro: Centro, Botuverá

Pet: Latóia

Raça: Lhasa apso

Idade: 11 anos

No dia 21 de junho, a linda Latóia completa 12 anos. Luana ganhou a cachorrinha dos seus pais quando ela ainda era bebê. A pet toma gardenal desde 1 aninho devido a fortes crises de convulsão. Ela já teve vários probleminhas, fez cirurgias, mas a tutora e sua família nunca deixou de cuidá-la e amá-la. Latóia é o “baby” da casa e é inexplicável o amor que todos sentem por ela. A pet literalmente mudou a vida da família.

• Quer participar? Envie uma foto sua junto com seu pet para leitor@omunicipio.com.br, com os nomes completos de quem aparece, seu telefone, nome do pet e a história de vocês.