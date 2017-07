Paulista radicado em Blumenau, libriano, inquieto e entendido sobre vestir-se bem. Estudou e morou por dez anos no Rio de Janeiro, onde foi produtor de rádio e televisão por formação. Apaixonado por comunicação, moda e música eletrônica, Lucca Koch é jovem e conectado. Editor do blog Noisemaker, ele vive seu melhor momento online, com lançamento do canal Herr Lucca.Magazine, no ano que o blog comemora seu 9º aniversário.

André Groh: Como tudo começou?

Lucca Koch: Criei o NM LUCCA KOCH em 2008 com o intuito de expor minhas ideias sobre música eletrônica e noite, duas grandes paixões que tenho até hoje. Aos poucos outros assuntos foram sendo adicionados ao conteúdo do blog, como moda masculina e lifestyle. Hoje, prestes a completar nove anos, o site transformou-se num guia de estilo e tendências, para pesquisa e, claro, deixar os leitores atualizados com as principais notícias desses segmentos.

A.G.: O que é moda pra você?

L.K.: Moda é muito mais do que apenas vestimos. É a junção de vários fatores, como modo de vida e arte. Moda é a tradução do que somos e absorvemos do mundo. Conhecer moda mais profundamente foi uma das melhores coisas que fiz na vida. Com ela, aprendi a entender as necessidades do ser humano, e de certa forma, compreender nosso mundo e principalmente nosso estado.

A.G.: Morar num polo têxtil, favorece sua pesquisa de moda?

L.K.: Com certeza esse foi um dos pontos quando resolvi voltar do Rio de Janeiro. Na época, atendia como assessor de imprensa, uma marca local e isso me fez pensar: porque não usar a minha experiência em moda desses 10 anos positivamente em Santa Catarina? Hoje entendo que as coisas caminham no seu tempo, e tem sido muito valida essa experiência de ter retornado.

A.G.: O que é o Herr Lucca.Koch Magazine?

L.K.: Este é o novo canal do site, que em 2017 celebra 9 anos, e quer com isso abrir mais um espaço para discussão de moda masculina no instagram, com conteúdo replicado no site e facebook. O perfil no instagram tem como principal característica ser uma revista eletrônica voltada para o público masculino contando com editoriais exclusivos de moda masculina, produzidos em parcerias e colaborações de fotógrafos, modelos e stylists do mercado.

A.G.: Quais os projetos futuros?

L.K.: O meu principal projeto no momento é trazer ainda mais visibilidade para o meu site e para o projeto no Instagram. E que esses dois canais sirvam para abrir ainda mais espaço para as marcas locais, as ajudando a propagar suas novidades ao Brasil. Talvez, mais para frente, ter em Blumenau, que já foi conhecido como um grande polo de moda, um espaço para discussão de moda e lifestyle. Um Coolworking, um único espaço possa ter interação entre marcas e interessados por esses assuntos.