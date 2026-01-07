Luciano Hang confirma retorno do Natal Luz Havan em 2026

O empresário Luciano Hang confirmou que o Natal Luz Havan vai retornar neste ano. Ele falou sobre o assunto em entrevista à Rádio Araguaia nesta quarta-feira, 7. O evento está previsto para acontecer na primeira semana de novembro, em comemoração aos 40 anos da Havan.

Além disso, Hang disse que o Natal Luz Havan será gratuito. A atração musical está em definição, mas ele garante que será “alguém muito querido” pelo público.

Natal Luz Havan

O Natal Luz Havan trouxe cantores famosos para shows em Brusque. Em 2018, o público lotou o estacionamento da Havan, no Centro II, para o show de Luan Santana. De acordo com a organização, 70 mil pessoas estiveram presentes. Fernando e Sorocaba e Michel Teló também já se apresentaram.

