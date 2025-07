Luciano Hang defende volta do horário de verão; entenda os argumentos

O empresário Luciano Hang se manifestou favorável à volta do horário de verão no país. Entre os argumentos apresentados estão a economia de energia e o aumento da circulação de pessoas no comércio.

Em uma publicação nas redes sociais, ele afirmou que, com uma hora a mais proporcionada pelo horário de verão, o comércio, principalmente no litoral brasileiro, deve registrar um crescimento no fluxo de clientes.

Para embasar o argumento, ele citou a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), destacando que a mudança pode elevar o movimento no comércio em até 50%, gerando um acréscimo entre 10% e 15% no faturamento mensal dos pequenos negócios no Brasil.

Outro ponto mencionado pelo empresário é o Plano da Operação Energética (PEN 2025), lançado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O documento aponta que o sistema elétrico brasileiro poderá enfrentar dificuldades para suprir a demanda de potência nos horários de pico, especialmente no fim do dia, nos próximos cinco anos, caso não sejam realizados leilões de potência.

Segundo o ONS, haverá necessidade de acionamento de usinas térmicas flexíveis para atender à demanda nos horários de pico, além da adoção de medidas alternativas. Entre elas, está a possibilidade de retorno do horário de verão, suspenso durante o governo do ex-presidente Bolsonaro. A adoção poderá ser recomendada, mas dependerá das projeções de atendimento dos próximos meses.

“É uma solução de baixo custo, recomendada pelo ONS, que traz efeitos positivos para o sistema energético, a economia e a vida nas cidades. Com o retorno do horário de verão, todos ganharão: bares, restaurantes, comércio, turismo e, inclusive, você, que terá uma hora a mais de sol depois do trabalho para aproveitar”, disse Luciano.

Confira a publicação:

