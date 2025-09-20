Luciano Hang desmente que fez Pix para deputada federal Carla Zambelli enquanto ela estava foragida
Empresário afirma que transferência ocorreu antes da prisão ser decretada
Empresário afirma que transferência ocorreu antes da prisão ser decretada
O empresário Luciano Hang desmentiu nas redes sociais, neste sábado, 20, que tenha realizado um Pix de R$ 5 mil para a deputada federal Carla Zambelli enquanto ela era considerada foragida. Segundo ele, a transferência foi feita antes da prisão da parlamentar ser decretada. A informação foi divulgada por diversos veículos de comunicação do país.
Em manifestação publicada nas redes sociais, Hang afirmou que fez a doação para a deputada no dia 20 de maio, enquanto a prisão dela foi decretada apenas em 4 de junho, sendo considerada foragida no dia seguinte.
Ele explicou que realizou a transferência após receber um vídeo de Zambelli no qual ela dizia precisar de recursos para pagar advogados. Luciano classificou a doação como “um gesto de solidariedade, generosidade e empatia”.
“Hoje recebi algumas mensagens perguntando se era verdade o que está sendo noticiado sobre eu ter feito uma doação à deputada Carla Zambelli enquanto ela estava foragida, já que não há nenhum pronunciamento meu na maioria das matérias”, escreveu o empresário.
“Fiquei comovido ao ver um vídeo em que ela relatava dificuldades para custear advogados e mencionava que seu pai teve que vender o carro para ajudá-la. Imediatamente, lembrei dos meus pais, que sempre estiveram ao meu lado. Nada foi feito fora da lei, mas, infelizmente, a grande mídia preferiu publicar sem me ouvir”, finalizou.
A informação das doações consta em relatório da Polícia Federal encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na sexta-feira, 19, conforme noticiado pelos veículos de comunicação.
Ver essa foto no Instagram