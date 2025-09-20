Luciano Hang desmente que fez Pix para deputada federal Carla Zambelli enquanto ela estava foragida

O empresário Luciano Hang desmentiu nas redes sociais, neste sábado, 20, que tenha realizado um Pix de R$ 5 mil para a deputada federal Carla Zambelli enquanto ela era considerada foragida. Segundo ele, a transferência foi feita antes da prisão da parlamentar ser decretada. A informação foi divulgada por diversos veículos de comunicação do país.

Em manifestação publicada nas redes sociais, Hang afirmou que fez a doação para a deputada no dia 20 de maio, enquanto a prisão dela foi decretada apenas em 4 de junho, sendo considerada foragida no dia seguinte.

Ele explicou que realizou a transferência após receber um vídeo de Zambelli no qual ela dizia precisar de recursos para pagar advogados. Luciano classificou a doação como “um gesto de solidariedade, generosidade e empatia”.

“Hoje recebi algumas mensagens perguntando se era verdade o que está sendo noticiado sobre eu ter feito uma doação à deputada Carla Zambelli enquanto ela estava foragida, já que não há nenhum pronunciamento meu na maioria das matérias”, escreveu o empresário.

“Fiquei comovido ao ver um vídeo em que ela relatava dificuldades para custear advogados e mencionava que seu pai teve que vender o carro para ajudá-la. Imediatamente, lembrei dos meus pais, que sempre estiveram ao meu lado. Nada foi feito fora da lei, mas, infelizmente, a grande mídia preferiu publicar sem me ouvir”, finalizou.

A informação das doações consta em relatório da Polícia Federal encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na sexta-feira, 19, conforme noticiado pelos veículos de comunicação.