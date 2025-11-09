Luciano Hang diz que Havan voltará a expor furtos em lojas em outro formato e critica “leis que protegem criminosos”

O empresário Luciano Hang divulgou neste domingo, 9, que a Havan vai voltar a divulgar os “amostradinhos” nas redes sociais. Pessoas que furtavam lojas da empresa eram expostas. Porém, agora, a divulgação será em outro formato.

Conforme Hang, desta vez os crimes serão divulgados sem expor os rostos dos criminosos, em conformidade com a determinação da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

O empresário cobra deputados federais e senadores para que mudem “leis que protegem criminosos”.

“Os números de furtos disparam e batem recordes na Havan após a proibição de mostrar o rosto dos amostradinhos. Não estamos podendo mostrar a cara dos criminosos, mas sabemos quem são”, diz.

Hang opina que os criminosos “não têm medo de ser presos ou processados, mas têm medo de passar vergonha”.

