Luciano Hang doa R$ 50 mil para ajudar filha de colaborador da Havan a voltar para casa

A história de uma família de Jaraguá do Sul comoveu o empresário brusquense Luciano Hang, dono da Havan. Ao conhecer a trajetória do vendedor Edvaldo Jorge de Carvalho e da esposa Jeane de Carvalho, ele doou R$ 50 mil para ajudar o casal a adaptar a casa para a filha, Thalita Valter de Carvalho, de 20 anos.



Thalita nasceu com Atrofia Muscular Espinhal (AME) e, desde os seis meses, vive no Hospital Jaraguá. Dependente de cuidados médicos e equipamentos para sobreviver, nunca morou com a família. Apesar das limitações motoras e da impossibilidade de falar, se comunica por sons e pelo olhar.

Conforme comunicado da Havan, os pais dedicam a vida à filha, inclusive, optaram por não ter mais filhos para estarem integralmente com Thalita. Edvaldo trabalha na empresa para sustentar a família, enquanto Jeane passa os dias no hospital, voltando para casa apenas para dormir. Há duas décadas, o hospital se tornou o lar de Thalita, onde ela comemora aniversários e recebe amigos e familiares.

Agora, os pais querem proporcionar à Thalita a experiência de estar em casa. Para isso, criaram uma vaquinha on-line com o objetivo de arrecadar R$ 300 mil para adaptar a residência, ampliando um dos cômodos para acomodar os equipamentos necessários para a sobrevivência com conforto e segurança.

Ajuda de Luciano Hang

Comovido com a história, Luciano Hang decidiu não apenas fazer a doação inicial, mas também ajudar a divulgar a campanha. “Quem é pai ou mãe sabe o quão doloroso é não poder ter um filho em casa. O que Edvaldo e Jeane vivem é algo inimaginável. Espero que essa ajuda possa aproximá-los ainda mais da filha e proporcionar mais dignidade a essa família tão guerreira”, declarou o empresário.

A mãe, Jeane, se emociona ao enxergar a possibilidade de, finalmente, ter a filha em casa. “Hoje, sou uma mãe pela metade porque minha filha não está aqui. Todos os natais eu tenho que dar tchau para ela, no hospital, e voltar para casa. Nunca decoramos nossa casa de Natal, nem Páscoa, nem nada, porque ela não está com a gente”, desabafa.

Como ajudar?

Para contribuir com a campanha e ajudar Thalita a finalmente conhecer sua casa, acesse o link da vakinha online (vakinha.com.br/5264381) ou doe diretamente no Pix em nome de Edvaldo, com a chave [email protected].

Veja o vídeo de Luciano Hang:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Hang (@lucianohangbr)

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: