Luciano Hang e Celso Portiolli participam de trilha na manhã deste sábado, em Brusque

O apresentador do SBT, Celso Portiolli, e o empresário dono das lojas Havan, Luciano Hang, participaram na manhã deste sábado, 2, de uma trilha organizada pelo grupo Tatu Trail, em Brusque.

Questionado sobre a sua primeira experiência neste tipo de trilha, Portiolli brincou que o público se surpreenderia com sua habilidade de pilotagem: “obrigado a todos por esse momento especial, principalmente ao Luciano. Vou chocar o mundo”, disse em tom de brincadeira. O filho do apresentador também participou da trilha.

Já Luciano, que participa com frequência do grupo, comentou que era a vez dele de ‘aplicar uma brincadeira’ com o apresentador do SBT: “normalmente é ele quem nos ‘pega’, agora seremos nós”.

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: