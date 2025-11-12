Luciano Hang é recebido com festa pelos colaboradores após uma semana internado
Empresário foi hospitalizado após contrair uma bactéria no braço direito
Depois de uma semana internado, o empresário Luciano Hang retornou ao trabalho nesta quarta-feira, 12, em clima de festa.
O dono da Havan foi recebido com aplausos, cartazes com mensagens motivacionais e muita emoção pelos colaboradores do Centro Administrativo da empresa, em Brusque.
Hang precisou ser hospitalizado após contrair uma bactéria no braço direito, que o levou a passar por um procedimento cirúrgico e receber medicação intensiva.
Recuperado, ele fez questão de agradecer pessoalmente à equipe pelo carinho e apoio durante o período em que esteve afastado.
Durante a recepção, o empresário subiu em uma mesa e compartilhou a experiência recente, fazendo um alerta aos colaboradores sobre os cuidados com a saúde.
“Quero deixar um alerta para vocês do quanto um simples arranhão pode levar alguém a um problema mais grave. É fundamental que todos tenham atenção quando esse machucado não cura e mesmo com medicação, causa febre e indisposição. Procure um médico, pois uma bactéria em um ferimento pode ser algo grave, que leva a perda de um membro do corpo e até a morte”.
Segundo Hang, o problema começou com um pequeno ferimento no braço, no fim de outubro, que acabou evoluindo. “Agora estou curado e feliz em poder voltar para casa. A Havan é a minha casa. Voltar à minha rotina é o maior presente para mim”, afirmou.
