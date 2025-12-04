Luciano Hang entrega ao Hospital Azambuja R$ 100 mil arrecadados no evento Uma Noite Italiana

O empresário Luciano Hang entregou na manhã de quinta-feira, 4, um cheque de R$ 100 mil ao Hospital Azambuja. O valor foi arrecadado com a venda dos ingressos do evento beneficente Uma Noite Italiana, realizado em 1º de novembro, na Sociedade Santos Dumont, em Brusque.

A noite reuniu comunidade, empresários e apoiadores para um jantar típico e o show do cantor italiano Luciano Bruno. Na entrega, Hang esteve acompanhado da esposa, Andrea Benvenutti Hang, e do filho, Lucas Hang.

O vice-diretor administrativo e gestor do Hospital de Azambuja, Gilberto Bastiani, agradeceu a doação e destacou a importância do valor para a unidade de saúde. “Hoje atendemos a população de Brusque e região. Esse dinheiro será primordial para o investimento nas obras que são necessárias para a ampliação do atendimento”, revela.

De acordo com Bastiani, o Hospital Azambuja vai investir em 2026 na ampliação de mais de 60 leitos, novas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), na construção de novos centros cirúrgicos, além da compra de equipamentos para melhorar o atendimento de saúde.

Durante a entrega, Luciano Hang, que também é vice-provedor do Hospital Azambuja, destacou a união da sociedade que tornou o repasse possível.

“Essa quantia só existe porque muita gente participou. A sociedade de Brusque e região sempre se une quando o Azambuja precisa. Quem será beneficiada é toda a população, que terá um hospital mais moderno e preparado”, afirmou.

Ele também comentou os avanços da instituição nos últimos anos. “Recentemente foram adquiridos novos equipamentos de ponta para ampliar o atendimento, fazer exames e cirurgias mais complexas. Agora, estamos aguardando a homologação do serviço de oncologia, que permitirá que quem enfrenta o câncer faça sua quimioterapia aqui mesmo, perto da família”.

