O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, passou por um cateterismo na quinta-feira, 6. O procedimento, realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, consiste na colocação de uma “mola” no coração para reduzir o risco de ruptura de um aneurisma.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Luciano afirmou que não sentiu dor nem desconforto durante o procedimento.

“Durante exames de rotina, meu médico há 20 anos, doutor Amit, identificou a necessidade do procedimento. O aprendizado que fica é: faça exames preventivos e cuide da saúde. Sempre fui muito preocupado com isso e faço consultas regularmente. Estou com 62 anos, bebo socialmente, não fumo, pratico exercícios e isso ajuda muito na recuperação e na qualidade de vida”, disse o empresário.

Luciano também aproveitou para agradecer a toda a equipe médica e destacou que muitas pessoas, inclusive amigos, têm medo de fazer check-ups de rotina.

“Quando você descobre um problema cedo, é muito mais fácil tratar e resolver. Não fique adiando! Eu já pulava muito antes de ter essa molinha. Imagina agora, hein? Vou pular igual a pipoca! Aguarde, em breve o Véio da Havan está voltando com mais energia para pular de alegria”, concluiu.

Assista ao vídeo

Crédito: Instagram de Luciano Hang (@lucianohangbr)

