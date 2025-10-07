Luciano Hang reencontra dupla Brenno e Matheus na Havan em Brusque

O empresário Luciano Hang recebeu, nesta terça-feira, 7, a dupla sertaneja Brenno e Matheus no Centro Administrativo da Havan, em Brusque.

Os artistas, conhecidos pelo sucesso “Descer pra BC”, estão no litoral catarinense para gravar o clipe da nova música “Eu quero é praia”, que promete ser um dos grandes hits da próxima temporada de verão. Durante a passagem por Santa Catarina, eles aproveitaram para visitar o empresário na Havan.

Luciano relembrou o momento em que conheceu a dupla, ainda em 2024, quando a música viralizou nas redes sociais e inspirou a campanha de verão “Descer pra Havan”.

“Eu estava em uma viagem no exterior quando minha equipe me mostrou o vídeo da música, que já estava estourada. Gostei da energia, da alegria e do jeito simples deles. Na hora, pensei: tem tudo a ver com a Havan! Entramos em contato para parabenizar e logo fizemos algo junto. Desde então, criamos uma amizade muito bacana”, contou o empresário.

Quase um ano depois, a dupla segue em ascensão, com uma agenda de cerca de 20 shows por mês e conquistando cada vez mais fãs pelo Brasil. Luciano destacou a admiração que tem por Brenno e Matheus pela forma como encaram o sucesso.

“Fico muito feliz em ver que continuam com a mesma simplicidade e humildade de quando começaram. Isso é algo que admiro muito neles. Tem mais sorte na vida quem trabalha”, afirmou Hang.

Os artistas agradeceram ao empresário pela amizade e pelo apoio desde o início. “Você nos viu começando do zero e acreditou na gente. Só temos a agradecer por ter aberto as portas e por todo o incentivo”, disse Brenno.

Matheus também relembrou os desafios da trajetória até o reconhecimento nacional:

“Já vivemos dias em que o almoço era arroz com alho frito para dar sabor. Pensamos em desistir. Hoje, estamos vivendo até mais do que sonhamos”, contou.

Durante a visita, a dupla gravou novos conteúdos ao lado de Luciano Hang, que em breve estarão nas redes sociais da Havan e dos artistas.

Assista agora mesmo!

Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja:

