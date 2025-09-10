Luciano Hang visita Hospital Azambuja para conferir equipamento avaliado em mais de R$ 500 mil doado pela Havan

O empresário Luciano Hang visitou o Hospital Azambuja, em Brusque, para conferir de perto a nova máquina de raio-x em arco C, de tecnologia alemã. Avaliado em mais de R$ 500 mil, o arco cirúrgico foi adquirido com recursos de um repasse de R$ 780 mil feito pela Havan, que também possibilitará a compra de outros aparelhos hospitalares.

Este é o terceiro arco cirúrgico em operação no Azambuja, ampliando a capacidade do hospital em procedimentos ortopédicos, urológicos — como a retirada de pedras e cálculos renais — e também em cirurgias vasculares.

O modelo, de última geração, trará mais agilidade e precisão às cirurgias. Segundo o ortopedista Gilberto Iwamoto, o avanço é decisivo para os pacientes.

“Há muitos anos, para fazer o controle de uma fixação, era preciso realizar um raio-X na sala, mandar revelar e aguardar o resultado. Isso prolongava o tempo de cirurgia, com o paciente aberto e anestesiado. Agora, além de termos imagens de alta qualidade, conseguimos corrigir em tempo real. Isso reduz riscos de infecção e sangramento, além de garantir mais agilidade e melhores resultados”, afirmou.

O ortopedista Taiuã Milan ressaltou que, com o equipamento, é possível reduzir o tempo do paciente dentro da sala de cirurgia. “É um ganho enorme para a equipe médica e, principalmente, para os pacientes”.

Para o gestor administrativo do hospital, Gilberto Bastiani, a chegada do equipamento representa mais uma grande conquista. “O Hospital Azambuja tem dado passos importantes nos últimos anos, com melhorias em infraestrutura, profissionais e equipamentos”.

Durante a visita, o empresário Luciano Hang destacou a importância da união de esforços para fortalecer o hospital.

“O Hospital Azambuja mudou muito nos últimos cinco anos, graças ao apoio dos governos federal, estadual, municipal e, principalmente, dos empresários da cidade e região. A Havan está feliz em contribuir com a doação dessa máquina. Nosso hospital está cada vez mais moderno, e nós vamos continuar ajudando para que ele cresça ainda mais”.

