Luciano Hang volta a alertar para promoções falsas na internet

O empresário Luciano Hang fez um alerta para que internautas não caíam em golpes na internet envolvendo seu nome. Segundo o dono da Havan, recentemente, sites idênticos aos da varejista e perfis falsos no TikTok oferecem supostas ofertas que não pertencem à empresa.

“Esses anúncios falsos têm produtos com preços absurdos e impraticáveis no comércio brasileiro. Celular de última geração por R$ 147, geladeira a R$ 200 e notebook a R$ 89. Quando ver esses preços, desconfie”, alerta o empresário.

Ele explica que há sites que, visualmente, parecem muito com o oficial da Havan, mas têm um endereço diferente. “Nosso site oficial é www.havan.com.br. Temos também nosso aplicativo. É importante observar esse detalhe no ato da compra, pois os golpistas não conseguem registrar o site com o mesmo nome que o nosso”.

Em um dos sites identificados, as promoções chegam a 100%. O cliente precisa responder algumas perguntas, girar uma roleta onde ganha o desconto. Depois deve selecionar os produtos e preencher seus dados pessoais. Segundo a Havan, é aí que os criminosos pegam informações importantes dos clientes para a aplicação de golpes.

Além disso, no TikTok, perfis falsos usam a imagem da varejista e do empresário para divulgar produtos com ofertas fora da realidade. E em muitos desses perfis, há comentários de clientes interessados nos produtos e possíveis vítimas.

“Estamos enxugando gelo, e as plataformas digitais pouco fazem para conter esses crimes. Apesar dos nossos alertas constantes nas redes sociais e na imprensa, muitas pessoas continuam caindo nessas fraudes”, diz Hang.

Todas as promoções da Havan podem ser conferidas no site www.havan.com.br, nas redes sociais oficiais @havanoficial, no Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, X (antigo Twitter) e YouTube, além do site oficial: havan.com.br. Para denunciar os anúncios suspeitos, acesse: havan.semfraude.online.

Como identificar um golpe

Para ajudar a evitar que mais consumidores sejam vítimas, a Havan orienta como identificar uma propaganda falsa e prevenir prejuízos.

Endereço do site: Golpistas podem usar endereços semelhantes ao original para enganar. Por exemplo, em vez de havan.com.br, podem usar havam.com.br.

Aparência do site: Sites falsos podem parecer muito com os originais, mas apresentam diferenças como anúncios não clicáveis, erros de português, qualidade inferior das imagens.

Preços anunciados: Desconfie de produtos com preços extremamente baixos e lembre-se do ditado “quando a esmola é demais, o santo desconfia”.

Senso de urgência: Golpistas criam um senso de urgência para que a vítima não pense muito e compre rapidamente, mostrando a quantidade restante de produtos ou que a promoção termina em breve.

Links diferentes para comprar e pagar: Se precisar sair do site da loja para pagar a compra, desconfie. Todo o processo de compra deve ocorrer dentro do domínio oficial da empresa.

Nome do recebedor do pagamento: Ao fazer um pagamento, o beneficiário deve ser sempre a Havan. Se aparecer o nome de outra pessoa ou empresa, trata-se de um golpe.

Sorteios e premiações: Para participar, é necessário baixar o aplicativo Havan ou ir até uma loja física. Não são vendidos bilhetes via WhatsApp ou outros sites não oficiais.

