A Lufamar, de Brusque, completará 60 anos em 2026, consolidando-se como uma das principais fabricantes de toalhas de banho, rosto, piso e produtos profissionais para hotéis, motéis e hospitais.
Reconhecida pela qualidade, durabilidade e atendimento, a empresa atua em praticamente todo o território nacional e em países do Mercosul, como Uruguai, Paraguai e Argentina.
Para fortalecer a marca e estreitar o contato com clientes, a Lufamar participou recentemente da Equipotel, feira de referência no setor de hospitalidade. O diretor administrativo, Artur Eduardo Marchi, destacou a experiência: “Nossa participação foi muito proveitosa. Mais de 80% da equipe estava presente no stand e recebemos clientes e potenciais clientes de todo o Brasil. É uma feira conceituada, onde as pessoas vêm para fazer negócios e conhecer novidades”.
Linha profissional e expansão
A linha profissional, que atende grandes redes de hotéis, resorts e hospitais, vem sendo consolidada desde os anos 1990.
“Qualidade, confiabilidade e respeito nos identificam. Grandes resorts, como o Costão do Santinho em Florianópolis e o Enotel em Porto de Galinhas, utilizam nossos produtos”, disse Marchi.
Nos últimos anos, a empresa dobrou a capacidade de produção, ampliou a área construída e investiu em novos equipamentos. Apesar das incertezas do setor têxtil, mantém foco na inovação e no futuro.
História e trajetória de crescimento
A Lufamar teve início em 18 de janeiro de 1966, com o registro oficial no Cartório de Registro de Imóveis, fruto da sociedade entre Faustino e Luis Marchi. Inicialmente voltada à produção de tecidos para vestuário, a empresa logo diversificou, passando a fabricar toalhas e expandindo a presença comercial para São Paulo e Porto Alegre.
Ao longo das décadas, enfrentou crises econômicas e desafios do setor, mas superou cada obstáculo com persistência e inovação. A partir de 2005, a renovação total do maquinário consolidou a empresa como um dos principais fornecedores de toalhas profissionais do país.
Com os 60 anos próximos, Marchi destaca o momento de reconhecimento e gratidão: “queremos mostrar à sociedade que é possível construir uma história de sucesso, longeva, com honestidade, respeito e muito trabalho”, afirmou, destacando o papel de funcionários, fornecedores, clientes e parceiros na trajetória da Lufamar.