A Lufamar, de Brusque, completará 60 anos em 2026, consolidando-se como uma das principais fabricantes de toalhas de banho, rosto, piso e produtos profissionais para hotéis, motéis e hospitais.

Reconhecida pela qualidade, durabilidade e atendimento, a empresa atua em praticamente todo o território nacional e em países do Mercosul, como Uruguai, Paraguai e Argentina.

Para fortalecer a marca e estreitar o contato com clientes, a Lufamar participou recentemente da Equipotel, feira de referência no setor de hospitalidade. O diretor administrativo, Artur Eduardo Marchi, destacou a experiência: “Nossa participação foi muito proveitosa. Mais de 80% da equipe estava presente no stand e recebemos clientes e potenciais clientes de todo o Brasil. É uma feira conceituada, onde as pessoas vêm para fazer negócios e conhecer novidades”.