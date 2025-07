Luis Carlos Cruz não é mais o técnico do Carlos Renaux

O Carlos Renaux demitiu o técnico Luis Carlos Cruz na noite deste sábado, 19, após o empate sem gols com o Nação no Augusto Bauer, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Catarinense. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube.

Luis Carlos Cruz foi o 11º treinador do Carlos Renaux desde que o clube voltou ao futebol profissional, em 2018. Sob seu comando, o tricolor obteve três vitórias, dois empates e duas derrotas, com sete gols marcados e cinco sofridos. Quatro dos sete gols foram obtidos na goleada por 4 a 1 sobre o Porto, enquanto os outros três foram feitos sobre Fluminense, Blumenau e Tubarão.

O treinador é o atual campeão da Série B do Catarinense, levando o Caravaggio, de Nova Veneza, ao título e ao acesso. Em 2025, não pôde evitar o rebaixamento da equipe, e foi contratado pelo Carlos Renaux.

Desde a vitória por 1 a 0 sobre o líder Blumenau em 29 de junho, o Renaux está há três partidas sem vencer. Perdeu para o então lanterna, Tubarão, fora de casa; e acumula empates em 0 a 0 com Metropolitano e Nação, ambos no Augusto Bauer.

Atualmente no terceiro lugar da Série B estadual, o Vovô deve cair uma posição ao fim da rodada, após o confronto entre Camboriú e Metropolitano neste domingo, 20, às 15h, no Sesi.

Próximo jogo

O Carlos Renaux volta a campo neste domingo, às 15h, contra o Camboriú, no estádio Emília Mendes Rodrigues, em Imbituba, pela última rodada da primeira fase.

