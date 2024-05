Luizinho Lopes, após derrota para o Sport: “poderíamos ter definido melhor”

Luizinho Lopes lamenta as oportunidades perdidas pelo Brusque diante do Sport na derrota por 4 a 1 sofrida neste sábado, 11, na Arena Pernambuco. A partida, válida pela quarta rodada da Série B, teve o quadricolor dominado em quase todo o jogo, com exceção dos 10 minutos iniciais. O segundo gol rubro-negro “abriu a porteira”, e agora o time brusquense está na beira da zona de rebaixamento, na 16ª posição, com três pontos.

“Nos defendemos bem, até os 17 minutos [do segundo tempo] e criamos boas oportunidades, mas você não faz o gol nas oportunidades que tem, o resultado foi ficando elástico. Enfim, é o momento de ter muita tranquilidade, não estar apontando o dedo para ninguém. (…) Temos que ter paciência, resiliência para colocar o trem no trilho, claro, da maneira mais rápida possível. Precisamos vencer o quanto antes”, comenta Luizinho Lopes.

O treinador reconhece o momento de crise, afirmando que o Brusque vem sofrendo gols que não costuma tomar. Na parte ofensiva, lamenta o desperdício das oportunidades que a equipe cria. A estratégia era tentar explorar o contra-ataque, algo que só pôde ser feito, de fato, em um curto período do segundo tempo

“O Sport é uma equipe que, jogando em casa, se expõe muito. E no segundo tempo, chegamos rapidamente numas três, quatro vezes. Poderíamos ter definido melhor as jogadas, ter tomado melhores decisões. Mas faz parte, os jogadores estão ali para tentar o seu melhor, nem sempre vão conseguir. E o Sport, com sua qualidade, foi muito eficiente.”

O Brusque volta a campo às 19h desta quarta-feira, 15, contra o Operário-PR, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. Para a partida contra o Operário-PR, Luizinho Lopes espera os retornos de jogadores que vinham desfalcando a equipe por lesões, como Éverton Alemão e Madison. Wallace, Luiz Henrique e Alex Ruan também estão perto de voltar.

