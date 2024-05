Luizinho Lopes destacou a qualidade do Santos e dos adversários recentes após a derrota do Brusque por 4 a 0 diante do Peixe na Vila Belmiro, como fatores do mau momento do quadricolor. Com o resultado, já são seis jogos sem vitória, e o treinador afirma que segue tentando recuperar a equipe.



“É fazer bastante reflexão, colocar a cabeça no lugar dentro de um momento de muita dificuldade, muita adversidade, sobretudo em relação aos resultados. (…) É tentar recuperar o máximo possível para entrar em campo com os jogadores que vão estar em condições.”

“Os problemas são muitos. Não dá tempo de estar detalhando. Tem muita coisa para organizar, para que a gente possa apresentar uma competitividade melhor e melhores resultados”, comenta.

Com 12 gols sofridos, sendo oito nos últimos três jogos, o Brusque já possui a defesa mais vazada da Série B.

“Chegou um momento de muita dificuldade, realmente, em que a nossa equipe tá tomando muitos gols. Tem os nossos problemas, que precisamos melhorar tem a qualidade de adversário, enfim. Uma série de coisas que tem contribuído para que não a defesa, mas a equipe [tome muitos gols], tem que compactar com todos.”

Perguntado sobre quais alternativas restam para tentar na equipe, Luizinho Lopes afirma que todas as mudança que está fazendo já foram tentadas antes ao longo de seu trabalho. “Tudo que estamos fazendo, em algum momento do trabalho nós já fizemos. Só estamos variando mais.”

