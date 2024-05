Luizinho Lopes chegou a 72 jogos no comando do Brusque nesta quarta-feira, 15, no empate sem gols com o Operário-PR, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, pela quinta rodada da Série B. Desta forma, o treinador ultrapassa Pingo e é, de forma isolada, o segundo técnico com mais jogos à frente do quadricolor. O recordista é Jerson Testoni, com 102 partidas.

Sua contratação foi anunciada em novembro de 2022, logo após o rebaixamento no Brasileiro Série B. À frente do Brusque, o técnico tem 29 vitórias, 25 empates e 18 derrotas, com a equipe marcando 83 gols e sofrendo 58.

Neste período, Luizinho Lopes foi vice-campeão catarinense em 2023 e 2024, perdendo ambas as finais para o Criciúma. Conquistou, com duas rodadas de antecedência, o acesso ao Brasileiro Série B, sendo vice-campeão da Série C em 2023. Das quatro finais disputadas, venceu a Recopa Catarinense de 2023.

O treinador vê o feito como mais uma conquista no clube. “Representa muita coisa. O Brusque está eternamente cravado na minha vida. No Brusque, tive oportunidade de fazer uma segunda final de Campeonato Brasileiro na minha carreira e de subir da Série C para a Série B.

“Sou um cara que não foi um jogador renomado, algo que às vezes facilita nas oportunidades. Venho fazendo um passo a passo, estudando muito, trabalhando muito para conquistar e me colocar numa posição melhor dentro do mercado”, completa.

Ainda assim, a marca foi alcançada num momento de dificuldades do Brusque na temporada. A equipe não vence há cinco jogos já figura na luta contra a zona de rebaixamento na Série B. O treinador destaca que o clube cumpriu todas as metas traçadas até o momento e que vai continuar tentando a recuperação.

“Estamos entrando em um ano e sete meses de trabalho. É humanamente, profissionalmente impossível não oscilar em um clube emergente, que tem crescido muito, mas ainda tá fazendo seus ajustes estruturais, com tantas conquistas como o Brusque.”

“Nós nos colocamos na Série B e sempre soubemos que a Série B é isso aí, com muita dificuldade. Extremamente competitiva. E estamos em busca de realizar melhores jogos dentro da quantidade, nível técnico do adversário, e nem falo de [diferença de] investimento.”

Os técnicos com mais jogos pelo Brusque



O levantamento considera mesmo os jogos nos quais os treinadores estiveram suspensos ou ausentes por qualquer outro motivo. Isto porque escalação, formas de jogar e orientações prévias ainda cabem ao técnico efetivo, e não ao auxiliar ou substituto de determinada partida.

