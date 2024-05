O técnico Luizinho Vieira valorizou a evolução do Brusque e a determinação dos atletas em campo no empate em 2 a 2 com o Vila Nova neste domingo, 26, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, reitera que há muitos detalhes para corrigir, afinal, não tem uma semana no cargo e passou por dois jogos em Goiânia, um deles diante do Atlético-GO (pela Copa do Brasil).

Entre quinta-feira, 23, e sábado, 25, o treinador relata que conseguiu orientar mais os jogadores sobre seus conceitos e propostas de jogo. Também destacou a marcação do Brusque e o esforço para manter o empate após a expulsão de Luiz Henrique.

“Sempre saímos atrás no placar, mas correr atrás, jogando fora de casa, com as dificuldades do jogo e até mesmo após o revés de quarta-feira da forma como se colocou… O trabalho passou um pouco por isso. Pela parte emocional, de conversar com os atletas, para eles enxergarem o que já foi feito até então. E a gente tem alguns pontos para corrigir.”

Com o próximo jogo no sábado, 1º, contra o Novorizontino, Luizinho Vieira pretende utilizar a semana para fazer a equipe assimilar ao máximo seus conceitos de jogo. O treinador espera ver novos progressos no trabalho, a começar pelo próximo jogo, que começa às 17h no Gigantão das Avenidas.

“Tenho uma forma de jogo, já há um bom tempo. Tem todo um conteúdo que temos que descarregar para os atletas. Serão duas semanas cheias para trabalhar [contando com a seguinte] e procurar formatar, dentro disso, um padrão para o Brusque ser um time competitivo, chato, agressivo na marcação, que vai buscar a posse o tempo inteiro, que vai reagir muito dentro da competição.”

Assista à coletiva na íntegra:

