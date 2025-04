Lula adia visita a Itajaí para ir ao funeral do papa Francisco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não virá mais a Itajaí na próxima semana. A visita foi adiada, agora sem data prevista, em razão do falecimento do papa Francisco. Na ocasião, Lula deve viajar a Roma para acompanhar o funeral do pontífice, que morreu na segunda-feira, 21.

O chefe do Executivo viria a Itajaí na terça-feira, 29. Detalhes da agenda não foram divulgados. A informação do adiamento da viagem foi divulgada pelo deputado estadual Padre Pedro Baldissera (PT-SC), no Instagram. “Em breve, uma nova data será anunciada”, escreveu o parlamentar.

