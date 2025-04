Lula nomeia ministra da Igualdade Racial para conselho de empresa de metalurgia de SC

A “expert”

Lula formalizou sexta-feira a nomeação de mais dois ministros de Estado em conselhos de administração de empresas. Um deles foi Anielle Franco, da Igualdade Racial, na Fundição Tupy, de Joinville, porque o BNDES tem parte do seu controle acionário. Vai receber R$ 36,1 mil mensais. Perguntar não ofende: o que ela entende de componentes estruturais em ferro fundido de elevada complexidade geométrica e metalúrgica, que são produzidos pela Tupy?

Quinto mundo

Há algumas cidades de SC, de todos os tamanhos, que seriam verdadeiramente encantadoras se não fosse um senão em praticamente todas elas: os postes, nas ruas centrais, ostentando aqueles horrorosos novelos de trocentos fios pendurados, alguns caídos, e oferecendo riscos. Uma imagem quinto mundista. Mas há tratativas em ação, finalmente. O Procon SC está preparando, em parceria com a Celesc, a Operação Limpa Fio, com abrangência estadual. Começa no segundo semestre. Que seja benvinda.

Nudismo

Na pauta de 24 proposições a serem analisadas hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa está a que proíbe o nudismo a céu aberto, inclusive em praias marítimas e fluviais de SC. Falta de assunto mais importante, excelências?

AGU

A Advocacia Geral da Uniao pede para retificar, aqui, erro de informação seu: não houve decisão da Justiça Federal garantindo a autonomia da UFSC na definição de políticas afirmativas; apenas analisou os pedidos de urgência de suspensão imediata dos editais e da resolução que preveem as cotas. Reafirma: não houve, portanto, qualquer decisão final sobre o mérito das cotas trans (1% do total das vagas em seus concursos) na UFSC. O processo é de acesso público para consulta de qualquer interessado e está apenas no início, havendo um longo debate jurídico pela frente.

Ensino à distância

Florianópolis sedia nesta terça-feira o evento presencial “Novo Marco Regulatório do Ensino à Distância e Indicadores de Avaliação”, com a participação de autoridades do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Sua relevância é indiscutível: a modalidade continua em expansão no Brasil e representa 50,7% das matrículas. Em SC, as matrículas em EaD é uma das mais altas do Brasil, alcançando impressionantes 87% do total no Estado.

CPI do INSS

O senador Esperidião Amin (PP-SC) foi um dos primeiros a assinar requerimento para constituição de uma CPI para investigar caso do afano dos aposentados e pensionistas do INSS. Diz que “foi uma roubalheira feita com muita crueldade”. A propósito, o corruptíssimo ministro da Previdência, Carlos Lupi, quando vai ser demitido?

Injuriada

A 41ª Vara Criminal do Rio de Janeiro aceitou queixa-crime da deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) contra o influenciador e youtuber Felipe Neto. Ela diz que dia 13 de junho de 2024, Felipe Neto insinuou, em sua conta no X, antigo Twitter, que a parlamentar, ao utilizar uma tiara de flores, uma espécie de marca registrada, estaria fazendo apologia ao movimento nazista.

COP 30

Os parlamentos estaduais brasileiros querem participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30, em Belém, dias 10 e 11 de novembro. O deputado Mauro de Nadal (MDB) representou a Assembleia Legislativa de SC num encontro para discutir isso na capital paraense, semana passada, e foi municiado de informações. Dentre elas de que SC produz e preserva: ao mesmo tempo em que o 30% do seu PIB é resultado do agronegócio, tem 38% do seu território coberto por florestas nativas e registrou o maior percentual de redução de desmatamento da Mata Atlântica, com 86%. E isso mostra que o desenvolvimento de SC é sustentável.

Peixe na merenda

A inclusão da carne de peixe e derivados na merenda escolar de todo o país será votada pela Comissão de Educação do Senado, amanhã. O projeto de lei 1.167/2024 é do senador Jorge Seif (PL-SC), que foi secretário Nacional de Pesca e Aquicultura do governo Bolsonaro entre 2019 e 2022 e é familiarmente ligado a um grupo empresarial na área com operações em Itajaí.

Lei constitucional

O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional uma lei de SC que prevê a distribuição gratuita pelo SUS de análogos de insulina a pessoas com diabetes tipos 1 e 2 inscritas em programa de educação para diabéticos. A lei estadual 17.110/2017 foi questionada pelo governo de SC, que alegava, entre outros pontos, que a norma, por ter origem parlamentar, teria invadido a competência privativa do Poder Executivo.