Lula presta solidariedade às vítimas de acidente com balão no Sul de SC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou neste sábado, 21, solidariedade a familiares e vítimas do acidente com um balão em Praia Grande, no Sul catarinense, que causou a morte de oito pessoas.

“Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com um balão na manhã deste sábado em Santa Catarina. E colocar o Governo Federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes”, disse Lula em sua conta no X.

Na manhã deste sábado, 21, um balão de ar quente pegou fogo durante o voo e caiu no município de Praia Grande, no Sul de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros, que atua no local desde o início da ocorrência, confirmou oito mortes e disse que 13 pessoas sobreviveram.

Conforme os bombeiros, o balão caiu em uma área próxima a um posto de saúde (Cachoeira). O piloto viu o início do fogo, conseguiu descer, e pulou junto de outros passageiros.