Lula vem a Itajaí na próxima semana; confira agenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem a Itajaí na próxima semana. A agenda foi confirmada pelo presidente nacional do Sebrae, Décio Lima.

Lula estará no Porto de Itajaí no dia 29 de maio, quinta-feira. Décio afirma que o presidente fará anúncios relacionados a obras no canal do porto, federalizado em dezembro de 2024.

“Acabei de sair do gabinete do presidente da República e confirmamos a presença do presidente em Santa Catarina, na cidade de Itajaí, para fazer anúncios importantes nas obras de infraestrutura do canal e do porto”.

Lula em Itajaí pela segunda vez

Trata-se da segunda vinda de Lula a Santa Catarina durante o terceiro mandato como presidente. A primeira presença no estado ocorreu em agosto do ano passado. Ele esteve em Itajaí e em Palhoça.

Em Itajaí, Lula participou do lançamento de navio da Marinha. Perto da capital catarinense, inaugurou o Contorno Viário da Grande Florianópolis, rodovia entre Governador Celso Ramos e Palhoça que desvia o alto fluxo de veículos na BR-101.

Agenda de Lula em Itajaí em abril foi adiada

Lula viria a Itajaí no final de abril, mas a agenda precisou ser adiada em razão da morte do papa Francisco, ocorrida em 21 de abril. Na ocasião, o presidente compareceu ao funeral do pontífice no Vaticano.

Porto federalizado

O Porto de Itajaí foi federalizado em dezembro de 2024, ou seja, está sob comando do governo federal. Antes, parte da administração pertencia à Prefeitura de Itajaí. A JBS Terminais é responsável pelas operações do porto, via contrato de concessão temporária.

A federalização do porto gerou protestos por parte do prefeito de Itajaí, Robison Coelho (PL), e do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL). A mudança na administração chegou a ser barrada pela Justiça, mas autorizada posteriormente.

O governo federal nomeou o advogado João Paulo Tavares como superintendente do Porto de Itajaí. Ao lado dele, o advogado de Brusque Artur Antunes Pereira foi nomeado ao cargo de chefe de gabinete.

Assista agora mesmo!

Desenvolvedor de Guiné-Bissau, na África, conheceu Brusque após contato no LinkedIn: