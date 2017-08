Lutador de equipe brusquense de MMA conquista cinturão

O cearense Francisco Gomes, que representa a equipe Chute Boxe e treina na academia brusquense Move Fight, conquistou cinturão do Warrior Chalenge, competição de artes marciais mistas (MMA) no último fim de semana. O evento foi realizado em Itapema e contou com seis lutas.

Gomes venceu o joinvilense André Furquim por nocaute no segundo round, na categoria Meio-Médio (até 77 kg). O atleta é treinado pelo também lutador brusquense Sidnei Schmitz.