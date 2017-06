Macarronada em prol da Apae acontece neste fim de semana

Neste sábado, 3, será realizada a 6ª Macarronada Solidária em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque, organizado pelo Capítulo Luz do Oriente de Brusque nº 506. O evento ocorre a partir do meio-dia, na sede da Apae. Os ingressos são vendidos por R$ 15. 30% do lucro arrecadado será destinado à Apae. Mais informações: www.goo.gl/a8oe3p.

