Madrasta que esqueceu criança de 3 anos por dez horas dentro de carro é denunciada pelo MP-SC, no Oeste

A madrasta que esqueceu o enteado dentro do carro, em Videira, no Oeste catarinense, foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC). No caso, a criança de três anos ficou presa por cerca de dez horas dentro do veículo. O fato foi registrado em abril deste ano.

De acordo com o MP-SC, o menino morreu asfixiado. Após a investigação, ela foi denunciada pelo MPSC e agora responde ação penal pelo crime de homicídio culposo. Esse tipo de homicídio não é julgado pelo Tribunal do Júri, e sim pelo Juiz. A pena varia de um a três anos de detenção.

A ação penal é assinada pelo Promotor de Justiça Willian Valer, da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Videira. “O caso vem sendo conduzido com bastante cautela. Diante dos elementos de investigação que foram reunidos no Inquérito Policial, formou-se a convicção de que o caso revela, de fato, uma situação de homicídio praticado de forma culposa, ou seja, a denunciada não desejava a morte nem assumiu o risco de provocá-la”, explica.

Segundo a denúncia, a madrasta teria violado o dever objetivo de cuidado, esquecendo o enteado no veículo e atuando com negligência, o que teria dado causa à morte da criança por asfixia, diante do confinamento prolongado.

O caso

A madrasta disse em depoimento que saiu de casa com o carro, levando a criança, por volta das 7h da manhã para deixar sua companheira no trabalho.

Na volta, acabou esquecendo de levar a criança para a creche. A mulher então retornou para casa onde pegou a bicicleta e seguiu para o próprio serviço.

Após o trabalho, encontrou a criança dentro do carro. Ela chegou a pedir atendimento dos bombeiros, mas a criança já estava morta.

Leia também:

1. Ingressos para Brusque x Tombense estão à venda | Brasileiro Série C 2025

2. Confira os valores e a programação do 3º Arraiá Solidário de Brusque; entrada será gratuita

3. Vidas Interligadas: documentário sobre a trajetória das famílias negras de Brusque será lançado neste sábado

4. TCE-SC identifica irregularidades em pelo menos 18 mil alunos do programa Universidade Gratuita

5. Amanhecer mais frio do ano atinge Brusque: veja os dados desta quinta-feira

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: