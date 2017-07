Os termômetros chegaram a 7ºC em Brusque na madrugada deste sábado,22, após nosso município ter registrado a semana mais fria do ano até o momento, segundo dados de minhas estações.

O Bairro mais gelado foi o Santa Luzia, onde nas primeiras horas desta manhã tivemos 7,3ºC de mínima. O frio seguiu forte também em outros locais, o Rio Branco teve 8,7ºC seguido do Centro, com 8,8ºC. Já na cidade vizinha a nossa, em Guabiruba, tivemos 7,4ºC no Lageado Alto seguido do Aymoré, com 8,9°C, dados da minha rede de estações.

Pelo estado

Previsão

Segundo dados extraídos junto a meteorologista Marilene de Lima, profissional ligado a Epagri/Ciram, o sábado será de tempo firme, com sol e ar seco em todas as regiões.

Temperatura: em elevação no decorrer do dia, chegando a 24ºC ou um pouco acima disso aqui no Vale do Itajaí.