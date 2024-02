Mãe e filha de 2 anos são atropeladas por carro em Florianópolis; motorista foi agredido por testemunhas

Uma mulher, de 28 anos, e a filha, 2, foram atropeladas por um carro bairro Canasvieiras, em Florianópolis, na tarde da quarta-feira, 28. O acidente aconteceu na avenida das Nações por volta das 15h.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local iniciou o atendimento às vítimas.

Ambas foram levadas ao hospital com escoriações. Segundo testemunhas, antes da chegada dos bombeiros o condutor do carro foi agredido pelas pessoas.

Ele foi atendido pelo Samu e também encaminhado ao hospital. Não foram divulgadas mais informações.

