Mãe e padrasto são presos após criança ser jogada pela janela de casa, em Brusque

Um homem de 34 anos e a esposa, padrasto e mãe, respectivamente, de uma criança de 5 anos foram presos após uma denúncia de que o menino havia sido jogado pela janela de uma casa no bairro Poço Fundo, em Brusque, no fim da tarde desta quinta-feira, 20.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 18h20. Agentes compareceram ao local, após receberem a informação de que uma criança havia sido agredida e lançada pela janela pelo padrasto.

Chegando ao local, encontraram o menino em frente a casa. Ele confirmou ter sido agredido pelo padrasto e jogado pela janela da casa.

A criança tinha lesões recentes nas costas, pernas e rosto. O menino, a todo momento, relatava que estava com fome, pois só havia comido bolachas durante o dia.

Vizinhos, indignados com a situação, se propuseram a testemunhar, informando que

escutam, com frequência, os gritos da criança sendo agredida.

Segundo testemunhas, a criança pede comida na vizinhança e chega até mesmo vender desenhos porque quer juntar dinheiro para sair de casa.

Eles informaram que, em uma das vezes que a criança saiu para pedir comida, o padrasto levou o menino arrastado para casa. Relataram também que os pais da criança dormem o dia todo e que o menor não vai à escola.

O padrasto alegou que nunca agrediu a criança, informação que foi ratificada pela mãe. As evidências, porém, apontaram o contrário e, por isso, foram detidos. O Conselho Tutelar compareceu à Delegacia de Polícia para acompanhar o caso.