Mãe Fora da Caixa: novo filme chega aos cinemas de Brusque; confira as sessões

Há sessões do Cine Gracher

O filme Mãe Fora da Caixa chega aos cinemas de Brusque em sessões a partir desta quinta-feira, 27. Há sessões no Cine Gracher.

O filme apresenta Manu, uma profissional de sucesso que acredita ter cada passo da própria vida organizado, mesmo levando uma rotina intensa. Porém, tudo muda quando ela descobre a gravidez da primeira filha.

A partir daí, ela e o marido se veem diante dos desafios, incertezas e transformações que acompanham a chegada de um bebê.

A produção mostra a maternidade de forma sincera, combinando momentos de humor e leveza com os dramas que surgem em uma família que está vivendo essa experiência pela primeira vez.

Confira o trailer de Mãe Fora da Caixa:

CINE GRACHER 1

O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 15h30 (não haverá sessão no dia 29/11)

ZOOTOPIA 2 – SESSÃO TEA
Dublado / 14h (somente no dia 29/11)

O SOBREVIVENTE
Dublado / 17h30 e 20h30

CINE GRACHER 2

WICKED PARTE II 
Dublado / 15h30 e 20h15

Legendado / 20h15 (somente nos dias 24 e 29/11, e 02/12)

ZOOTOPIA 2
Dublado / 18h

CINE GRACHER 3

MÃE FORA DA CAIXA
Dublado / 16h, 18h30 e 21h

CINE GRACHER HAVAN 1

ZOOTOPIA 2
Dublado / 17h

ZOOTOPIA 2 3D
Dublado / 20h

CINE GRACHER HAVAN 2 

O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 15h30

TRUQUE DE MESTRE: O TERCEIRO ATO
Dublado / 17h30 e 20h30

Legendado / 20h30 (somente no dia 23/11)

CINE GRACHER HAVAN 3 

ZOOTOPIA 2
Dublado / 15h

PREDADOR: TERRAS SELVAGENS
Dublado / 18h e 20h30

