Mãe Fora da Caixa: novo filme chega aos cinemas de Brusque; confira as sessões
Há sessões do Cine Gracher
Há sessões do Cine Gracher
O filme Mãe Fora da Caixa chega aos cinemas de Brusque em sessões a partir desta quinta-feira, 27. Há sessões no Cine Gracher.
O filme apresenta Manu, uma profissional de sucesso que acredita ter cada passo da própria vida organizado, mesmo levando uma rotina intensa. Porém, tudo muda quando ela descobre a gravidez da primeira filha.
A partir daí, ela e o marido se veem diante dos desafios, incertezas e transformações que acompanham a chegada de um bebê.
A produção mostra a maternidade de forma sincera, combinando momentos de humor e leveza com os dramas que surgem em uma família que está vivendo essa experiência pela primeira vez.
CINE GRACHER 1
O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 15h30 (não haverá sessão no dia 29/11)
ZOOTOPIA 2 – SESSÃO TEA
Dublado / 14h (somente no dia 29/11)
O SOBREVIVENTE
Dublado / 17h30 e 20h30
CINE GRACHER 2
WICKED PARTE II
Dublado / 15h30 e 20h15
Legendado / 20h15 (somente nos dias 24 e 29/11, e 02/12)
ZOOTOPIA 2
Dublado / 18h
CINE GRACHER 3
MÃE FORA DA CAIXA
Dublado / 16h, 18h30 e 21h
CINE GRACHER HAVAN 1
ZOOTOPIA 2
Dublado / 17h
ZOOTOPIA 2 3D
Dublado / 20h
CINE GRACHER HAVAN 2
O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 15h30
TRUQUE DE MESTRE: O TERCEIRO ATO
Dublado / 17h30 e 20h30
Legendado / 20h30 (somente no dia 23/11)
CINE GRACHER HAVAN 3
ZOOTOPIA 2
Dublado / 15h
PREDADOR: TERRAS SELVAGENS
Dublado / 18h e 20h30
Saiba quais foram as primeiras serrarias de Guabiruba: