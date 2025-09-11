Mãe mata filha de 2 anos e diz que não lembra de cometer crime, em Balneário Gaivota
Após perceber que assassinou própria filha, gritou para avisar marido
Uma mulher de 42 anos assassinou a própria filha, de 2 anos, nesta quinta-feira, 11. O crime aconteceu em Balneário Gaivota, no Sul de Santa Catarina.
A criança foi assassinada com golpes de faca no pescoço. A mãe disse à Polícia Militar que foi colocar comida para a outra filha e, depois, não se lembra de mais nada.
Quando percebeu que havia assassinado a própria filha, gritou para chamar o marido. O pai e o tio da criança tentaram prestar socorro, mas ela morreu no local.
O pai passou mal e precisou receber atendimento médico. A mãe foi conduzida à delegacia.
