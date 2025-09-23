Mãe suspeita de forçar filhos a ter relações sexuais com homens em casa é presa em Araquari

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu na tarde desta segunda-feira, 22, em Araquari, uma mulher de 32 anos investigada pela prática de estupro de vulnerável, tortura e aliciamento contra os próprios filhos, uma menina de 11 e um menino de 9 anos.

Os crimes, segundo a investigação, ocorriam de forma contínua na residência da família. A investigada é suspeita de levar homens ao local e forçar os filhos a manterem relações sexuais com eles.

Além dos abusos sexuais, as vítimas relataram uma rotina de extrema violência psicológica, incluindo ameaças e privação de alimentos.

Com base nos robustos elementos de informação colhidos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da investigada. Após acolher o pedido, o Juízo da Comarca de Araquari expediu o mandado de prisão.

Na tarde desta segunda, policiais civis de Araquari localizaram e prenderam a mulher, que foi encaminhada ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

