Neste domingo, dedicado às mães, nossa coluna dirigiu-se a um ponto tradicional de Brusque, o Parque Lopoldo Moritz, então conhecido por muitos moradores como Caixa D’Àgua.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

O fluxo de famílias visitando o local se mostrou notável, acompanhadas pelas crianças, que se entregavam a uma variedade de brincadeiras disponíveis.

A ocasião, então favorecida pelas condições climáticas, foi aproveitada para a captura de registros vívidos da atmosfera vibrante do parque.

Um tributo às mães

Cada imagem capturada se tornou um tributo à alegria compartilhada entre mães e filhos, enquanto a presença de animais e aves adicionava uma pitada extra de encanto ao cenário familiar.

Convidamos você a conferir toda esta narrativa, representada em uma estupenda galeria de fotografias, exposta logo após aos anúncios.

Galeria de fotos após anúncios

Mães no parque em fotos

A matéria se encerra com uma seleção esplêndida de fotografias que capturam, com clareza, a atmosfera acolhedora do Parque Leopoldo Moritz nesta manhã de domingo em Brusque.

Permita-se ser surpreendido pelas imagens que retratam mães, filhos e toda a vibração positiva que adorna o local.

