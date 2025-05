Nesse Dia das Mães, reunimos histórias emocionantes de mulheres, de diversas gerações, que tiveram quatro filhos ou mais e transformaram a maternidade em missão, entrega e força.

As personagens do especial Mães de Muitos falam principalmente sobre doação. Com fé, trabalho e dedicação, essas mães provaram que criar muitos filhos é também multiplicar aprendizados, memórias e laços que atravessam gerações.

Toque nas imagens abaixo para ler as reportagens.