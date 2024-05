Maio Amarelo: campanha de conscientização no trânsito é realizada em Brusque

A Prefeitura de Brusque promove a campanha “De o Sinal de Vida” para comemorar o Maio Amarelo, mês de conscientização de trânsito. A campanha é realizada pela Diretoria de Trânsito, em parceria com autoescolas.

O Maio Amarelo tem como propósito conscientizar a sociedade sobre os alarmantes índices de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

Em Brusque, a campanha consiste em aprimorar a comunicação entre pedestre e condutor.

“A iniciativa busca reduzir os índices de atropelamentos na cidade, incentivando gestos simples, como esticar o braço para indicar a intenção de atravessar, aguardar o veículo parar, fazer contato visual e, em seguida, agradecer antes de atravessar”, explica o diretor de circulação, mobilidade e segurança viária, Paulinho Sestrem.

“Além disso, em cooperação com a Secretaria de Educação, materiais educativos estão sendo distribuídos nas escolas municipais e estaduais, promovendo uma cultura de travessia segura. A revitalização de faixas de pedestres, especialmente nas proximidades das escolas, também está em curso, visando garantir ambientes mais seguros para os estudantes”, continua Paulinho.

Outra iniciativa é a realização de palestras sobre segurança no trânsito, em parceria com a Megamotos, dirigidas aos alunos do terceiro ano de todas as escolas da cidade.

“Projetos permanentes, como a Transitolândia, continuam a desempenhar um papel fundamental na educação das crianças e no envolvimento de suas famílias na promoção da segurança viária”, conclui o diretor.

Veja as fotos:

