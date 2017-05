Tweet no Twitter

Os dados de minhas estações confirmam: Maio/2017 já é o mais chuvoso em pelo menos 5 anos em Brusque. Com dados apurados até o dia de ontem,29, os volumes de precipitação deste mês em alguns locais de nosso município já ultrapassam os 230mm, acima da média se comparado com anos anteriores. E estes números tendem a aumentar até o fechamento do mês, pois a previsão é de mais chuva até o dia 31, quarta.

Confira abaixo os dados por estação, registrados no período de 01/05/2017 a 29/05/2017 em diferentes Bairros de nossa cidade:

239,5 mm: Bairro Santa Luzia:

238,0 mm: Bairro Centro

227,7 mm: Bairro Rio Branco.

Anos anteriores:

Trago um resumo dos anos anteriores a 2017, média mês de maio/Brusque: