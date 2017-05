Certamente este maio/2017 que se encerra hoje entrará para as estatísticas como sendo o mais chuvoso dos últimos anos em Brusque e região. Números já superam os 300mm no mês. Para se ter uma ideia, só hoje, quarta, os volumes de chuva já passam dos 40 mm em todas as minhas 5 estações com destaque para o Bairro Lageado Alto em Guabiruba, onde no período de 00:00h a 16:30h de hoje já tivemos 60 mm acumulados por lá. Muita água! Abaixo os valores parciais hoje por estação, até o final desta tarde,31:

61,0 mm/Lageado Alto/Guabiruba

49,5 mm/Centro/Brusque

45,2 mm/Aymoré/Guabiruba

43,2 mm/Rio Branco/Brusque

42,2 mm/Santa Luzia/Brusque

A preocupação com deslizamentos de terra preocupa na medida que a chuva continua. Já o Rio Itajaí mirim está sendo monitorado pela Defesa Civil, pois segue subindo. Na atualização das 16:00 horas, seu nível estava em 4,59 metros no Centro de Brusque. Já em Vidal Ramos, no mesmo horário, 4,03 metros.

A situação preocupa pois segue a chuva por todo o Vale do Itajaí e segundo Ronaldo Coutinho, do Climaterra, a intensidade só deverá diminuir a partir desta noite. Já para amanhã, quinta bem como sexta e sábado, o predomínio maior será do tempo seco. Retorna a chuva no domingo destaca Coutinho.

A seguir, dados do mês de maio/2017 em Brusque e Guabiruba, dados de temperaturas e volumes de chuva registrado por minhas estações. Destaque para o Bairro Centro/Brusque, com 305,6 mm de precipitação acumulado.