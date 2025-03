Maior encontro de motos 2 tempos do Brasil acontece em Brusque, neste sábado

Começou neste sábado, 22, no pavilhão da Fenarreco, a 11ª edição do maior encontro de motos 2 tempos da América Latina. O tradicional evento reúne milhares de motociclistas de diversos lugares do país. O encontro acontece até este domingo, 23.

Para visitar, é necessário pagar o valor de R$ 50 para um dia só ou R$ 80 para os dois dias do evento — menores de 12 anos não pagam. O local conta com estacionamento gratuito. Os visitantes poderão aproveitar o encontro para acompanhar a feira de exposição e de peças e acessórios, além de concorrer a brindes.

As atrações incluem competições de velocidade, manobras e acrobacias e dinamômetro.

Neste sábado, o encontro começou às 13h e deve seguir ao longo de toda a tarde. Já no domingo, o evento recomeça a partir das 8h. Conforme o organizador do evento, Carlos Edson Kroth, o Edinho, acontece neste sábado a Copa Dinamômetro. Ainda durante a tarde, serão sorteados brindes e diversas brincadeiras com os participantes acontecerão. Dentro do pavilhão ocorrem workshops voltados à mecânica e área elétrica.

No domingo, o evento começa a partir das 8h; às 10h30 os participantes farão a tradicional “Sinfonia 2T”, onde todos os participantes acelerarão juntos suas motos. Logo depois, às 11h, acontece o passeio pela cidade. Durante a tarde, novamente, é realizada a Copa Dinamômetro, às 14h30.

Veja como é feita a Sintonia 2T:

Após o passeio nas ruas de Brusque, a turma volta a se reunir no pavilhão da Fenarreco para fazer uma foto aérea com os participantes. “No nosso evento, a maior atração são os próprios participantes”. Na foto, todos do evento se reúnem e formam um enorme coração para homenagear parentes e amigos falecidos. Conforme Edinho, pelo menos cinco famílias serão homenageadas neste ano.

Participantes

Jorge Antônio dos Santos, de Imbituba, trabalha no evento e ajuda na organização do dinamômetro, um aparelho que mede a potência e o torque do motor. Ele participa há sete anos do encontro de motos 2 tempos e ressalta a boa organização do evento, além de convidar a todos para participarem. “O encontro é muito bem organizado, realizado pelo Edinho, e quem quiser vir prestigiar, fazemos o convite a todos”.

Pela primeira vez participando, Nikolas Marcelo de Souza, de 17 anos, de Brusque, conta que sempre gostou de motos e que decidiu comparecer após comprar sua Yamaha RD. “Sempre foi meu sonho”. Ele ficou sabendo que o encontro iria acontecer e então apareceu para aproveitar. “Está sendo muito legal”.

Acompanhado do amigo, ele espera poder conhecer pessoas novas e até comprar peças para personalizar sua moto.

Já Merisson Hermes, de 35 anos, participa do encontro todos os anos e exaltou a qualidade do evento. ”Eu amo 2 tempos, está no meu coração”. O que ele mais gosta do encontro é de acompanhar a galera e ver a variedade de motos no local.

Para as crianças, o pavilhão possui um espaço reservado para a área kids, com diversos brinquedos para os mais novos. Há também dentro do espaço a área de alimentação e exposição de motos antigas e feira de peças para os veículos e roupas.

