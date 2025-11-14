Maior facção criminosa do estado tem cerca de 20 mil integrantes

Exército do crime 1

Revelação espantosa feita no Seminário de Enfrentamento às Organizações Criminosas, sexta-feira passada, em Florianópolis, que reuniu autoridades, forças de segurança e especialistas de várias regiões do país, para discutir as novas dinâmicas do crime organizado e as estratégias institucionais para seu enfrentamento: o delegado da Polícia Civil de SC, Antônio Claudio Seixas Jóca, que chefia a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, afirmou que a principal facção por aqui (Primeiro Comando da Capital, o PCC) tem cerca de 20 mil integrantes no estado. Desconhecia-se, até então, tal número, que é o dobro de todo efetivo atual da Polícia Militar e SC.

Exército do crime 2

Salientou que esta facção e as demais locais estão se aliando e aprendendo com as organizações criminosas de âmbito nacional, ampliando o leque de atuação para captação de recursos. Para ele, o combate eficiente a tais organizações depende da integração entre as instituições e que está crédulo de que não se faz nada sozinho.

Orgulho

Em toda esta briga sobre quem serão os dois candidatos da direita ao Senado por SC em 2026, com discussões e até agressões pesadas e verbais, públicas, entre os principais personagens nos últimos dias, um fato se destaca: ninguém pede desculpas a ninguém, sinal de que as diferenças tendem a aumentar cada vez mais. Ouve-se dizer aqui e acola, em rodas, que continuando assim, poderá emergir das urnas em 2026 uma grande surpresa porque essa novela bolsonarista este enchendo. Quem viver, verá.

Modelo?

Toda semana ouve-se, lê-se ou vê-se sobre tiroteios e mortes de estudantes em escolas dos Estados Unidos. Eis que uma missão internacional do Comitê Integra, da Assembleia Legislativa de SC, está lá, em visitas técnicas a distritos escolares para conhecer suas políticas de segurança e prevenção à violência e obter referências, que, evidentemente, existem. Não seria o contrário? Existe aqui o eficiente Programa Escola Mais Segura, em que mais de 440 policiais e bombeiros fortalecem a presença preventiva nas unidades escolares e promove ações permanentes de cultura de paz, mediação de conflitos e formação cidadã.

Festival

Começa hoje e vai até amanhã, no campus da Ufsc, em Florianópolis, o Festival Estudantes Contra a Guerra, com programação cultural gratuita com o intuito “de denunciar o imperialismo e a violência”, diz sua divulgação. Organizado pelos DCEs da Ufsc e Udesc e União Florianopolitana dos Estudantes Secundaristas (Ufes), a programação reúne shows, oficinas, feiras, teatro, cinema, batalhas de poesia e rodas de conversa, além de atos políticos e plenárias sobre a violência policial, o genocídio em Gaza e nas periferias brasileiras.

Vestibular

A Universidade do Estado (Udesc), divulgou a relação de candidatos por vaga no Vestibular de Verão 2026, entre os inscritos para a prova presencial, que será aplicada dia 30 em nove cidades. Dois cursos em Florianópolis estão na ponta: Fisioterapia (82,56 candidatos por vaga) e bacharelado em Educação Física (44,78). O terceiro mais concorrido é Medicina Veterinária (35,69), em Lages.

Alívio

As 200 Apaes existentes em SC podem se acalmar, por enquanto: diante de forte reação política no Congresso, o governo Lula aceitou alterar o prepotente decreto que, de uma hora para outro e imposto de cima, sem nenhuma discussão, desmonta o modelo educacional que garante atendimento individualizado a estudantes com deficiência intelectual e múltipla. Da forma como apresentado, eliminava, na prática, o apoio técnico e financeiro às escolas especiais, como as Apaes.

“Vaza Toga”

O senador Esperidião Amin (PP-SC), foi à tribuna, anteontem, cobrar a instalação da CPI para investigar denúncias de irregularidades atribuídas a ministros e servidores do Judiciário, no caso conhecido como “vaza toga”. Há um ministro catarinense indiretamente suspeito. O requerimento, encabeçado por ele, para criação da CPI, já conta com 29 assinaturas, número suficiente para sua abertura. Mas o escorregadio presidente do Senado, David Alcolumbre, ainda não deu encaminhamento. E talvez nunca dê. Não precisa explicar os motivos. Trata-se de um dos piores políticos da atualidade no país.

Previsões de viagem

Com o lançamento de sua pesquisa anual Previsões de Viagem para 2026, a booking.com, empresa de reservas de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo, está apresentando oito destinos nacionais que prometem se destacar entre os viajantes brasileiros no próximo ano. Nenhum de SC.