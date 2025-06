Maior fogueira do Sul do Brasil fica em Santa Catarina e está aberta para visitação

A maior fogueira do Sul do Brasil, com impressionantes 35 metros de altura, está oficialmente pronta e já pode ser visitada em São João do Itaperiú, no Norte de Santa Catarina. A estrutura simboliza o início dos preparativos para a 110ª edição da tradicional Festa de São João, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de junho.

A montagem levou seis dias úteis e contou com a colaboração de servidores municipais, além do uso de madeira de eucalipto doada por parceiros da comunidade.

“Convidamos todos a prestigiar de perto essa estrutura grandiosa, que já está pronta para receber o público”, destaca José Carlos Maia, secretário municipal de Obras.

O ponto alto da festa será o acendimento da fogueira, programado para as 23h de sábado, um dos momentos mais esperados da programação. O evento também terá shows com artistas locais e nacionais, apresentações culturais, comidas típicas, segurança reforçada e uma estrutura pensada para toda a família.

