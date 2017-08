Pesquisando informações na internet, me deparei com imagens daquele inverno histórico de 1965, que por sinal, foi inesquecível para muitos catarinenses. Em 20 de agosto daquele ano, a neve que caiu sobre toda a região Oeste do estado, pintou de branco a paisagem e promoveu um acontecimento nunca mais visto, nesta intensidade. Em Videira, por exemplo, a camada branca sobre a terra chegou a 80 centímetros, numa nevasca sem igual. Em 1985 o fenômeno se repetiu, com intensidade fraca e nem comparada ao da foto abaixo, que foi registrada na então localidade de Iomerê, onde os moradores aproveitaram para se divertir ao gelado da neve. E os campos, como se vê, ficaram brancos, com ar de serem suíços. A foto é do Adriano Gemelli.

Outra cidade “premiada” com o fenômeno foi Joaçaba. Registros da época dão conta de três dias de frio intenso e pelo menos um dia inteiro de nevasca, causou o acumulo de neve em telhados, ruas e árvores. Na foto, vista parcial de Joaçaba, em agosto de 1965, neste registro enviado pelo colaborador Matheus Schmitt:

Como nos diz aquela frase muito popular, “SANTA CATARINA É UM ESTADO PARA OS FORTES”, e de fato, se justifica com tantos eventos climáticos extremos que já ocorreram no passado e ainda atingem nosso estado no presente.