Maior simulado de desastres do Brasil: entenda alerta enviado para brusquenses

Na manhã deste domingo, 18, um alerta de simulado da Defesa Civil de Santa Catarina foi emitido para todos os catarinenses. O órgão está realizando o maior Simulado de Desastres já coordenado no Brasil. A ação ocorre em 256 municípios catarinenses e envolve cerca de 250 mil pessoas, entre moradores, lideranças comunitárias, voluntários e profissionais das esferas municipal, estadual e federal.



Brusque é uma das cidades participantes do simulado. O 1º Simulado Geral de Gestão de Desastres segue até as 17h, com atividades que incluem evacuações simuladas, instalação de abrigos temporários, cadastro de famílias, distribuição de ajuda humanitária e ações educativas de prevenção.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil (SPDC) e executado pelos Grupos de Ações Coordenadas (GRACs) nos municípios, o simulado conta com o apoio das Coordenadorias Regionais de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar, polícias, universidades, secretarias municipais e entidades parceiras, como o Aeroporto Internacional de Florianópolis, OGMO e Portonave.

Além de treinar equipes e orientar a população, o exercício serve como um ensaio realista para situações de emergência, permitindo revisar planos de contingência, testar sistemas de alerta e fortalecer a coordenação entre as instituições.