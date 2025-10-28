Maioria dos deputados catarinenses assinam PEC da reforma administrativa

Reforma administrativa 1

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma administrativa foi protocolada na Câmara dos Deputados, sexta-feira. Dentre as 171 assinaturas favoráveis estão as dos catarinenses Zé Trovão, Jorge Goetten, Gilson Marques, Luiz Fernando Vampiro, Julia Zanatta, Ricardo Guidi, Rafael Pezenti, Valdir Cobalchini, Ismael, Fabio Schiochet e Daniel Freitas. Detalhe: o PT, com Pedro Ucazi e Ana Paula Lima, não comparece.

Reforma administrativa 2

A PEC estabelece uma tabela única de remuneração para todo o serviço público brasileiro, institui uma medida de avaliação do desempenho dos servidores e restringe o pagamento dos supersalários. Muitos deputados, entre eles alguns catarinenses, foram assediados, semana passada, por presidentes de judiciários estaduais, procuradores-gerais de Justiça estaduais e representantes de associações para que retirassem suas assinaturas de apoio. Querem a manutenção dos odiosos privilégios que eles tem.

Moraes e SC

Aquele passarinho veio dizer que se mantida a sanha punitiva do ministro “supremo” Alexandre de Moraes sobre os Bolsonaro, o jogo político em SC pode mudar e o vereador Carlos, pré-candidato ao Senado, pode se tornar inelegível. Consta que Morais deve decidir antes do final do ano o que fazer do polêmico inquérito 4781, das fake news, em que o vereador é tido como o líder do tal “gabinete do ódio”, que deu aso ao inquérito onde o “supremo” comparece no papel de juiz, promotor, investigador, vítima e julgador.

Rombo fiscal 1

Um novo estudo divulgado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) revela que a situação fiscal das prefeituras atingiu o pior cenário da história. Dados parciais referente ao encerramento de exercício mostram que 54% delas estão no vermelho, com um déficit que chega a R$ 33 bilhões. Em SC, das 266 que fizeram parte da amostra, 42% tem déficit. O recorde está no Amapá do liso David Alcolumbre, presidente do Senado. Todas, 100%, não se sustentam.

Rombo fiscal 2

Entre os fatores que contribuíram para esse quadro estão a crescente necessidade de pessoal para a prestação de serviços. Também contam para o déficit as contratações de prestadores de serviços, despesas de custeio e com funcionalismo, locação de mão de obra e investimentos em obras e instalações.

Reconhecimento

A sempre querida e, sobretudo, competente, jornalista catarinense Sônia Bridi, está ganhando mais um merecido reconhecimento. Junto com Flávia Oliveira, Dorrit Harazim e Sandra Passarinho, agora tem seu nome eternizado no “Calçadão do Reconhecimento” da Praça Vladimir Herzog, em São Paulo, por serviços prestados às causas da “Democracia, Paz, Justiça e Direitos Humanos”.

Decreto imposto 1

As 200 Apaes existentes em SC – que, com serviços reconhecidamente extraordinários, tem sido um modelo para o país ao longo dos anos – estão sendo atingidas por um terremoto. É um decreto federal, da semana passada que, sem ouvir as bases, estabelece a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Por ela, o atual atendimento educacional especializado, propiciado pelas Apaes, deverá ser feito no contraturno das escolas de ensino regular.

Decreto imposto 2

Nesta semana, a Assembleia Legislativa deverá aprovar uma moção de repúdio, proposta pelo deputado Vicente Caropreso (PSDB), médico e presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para quem a medida representa retrocessos e desrespeito às entidades que atuam, há décadas, com a política de educação especial

Etnias indígenas

O Brasil tem 391 etnias declaradas como indígenas, apontam dados do Censo Demográfico 2022 divulgados pelo IBGE sexta-feira. O estado de São Paulo apresenta a maior diversidade étnica do país, com a presença de 271 das etnias, à frente de Amazonas (259) e Bahia (233). Surpreendentemente, SC tem 147, ante 127 do Rio Grande do Sul e 161 do Paraná.

Embaixador

O High Tower, projeto da Aliança Empreendimentos com valor geral de vendas estimado em R$ 300 milhões, em Itapema, tem um embaixador. É Diego Ribas, ex-capitão do Flamengo, comprador de uma das 48 unidades do espigão, que custam em média R$ 4 milhões. Com 165 metros de altura e 52 pavimentos, o edifício ficará entre os quatro mais altos da cidade.