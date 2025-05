Maioria dos deputados de SC vota contra aumento de cadeiras na Câmara

Projeto infame

Na votação, anteontem, do infame projeto que aumenta o número de vagas na Câmara dos Deputados a partir de 2026, os catarinenses que votaram não foram Luiz F. Vampiro (MDB), Pezenti (MDB), Gilson Marques (Novo), Geovania de Sá (PSDB), Caroline de Toni (PL), Coronel Armando (PL), Daniel Freitas (PL), Daniela Reinehr (PL), Ricardo Guidi (PL), Zé Trovão (PL), Ismael (PSD) e Valdir Cobalchini (MDB). Votaram sim Ana Paula Lima (PT) e Fabio Schiochet (União).

“Papável”

A colunista Mônica Bérgamo, da “Folha de S. Paulo”, publicou ontem que padres brasileiros que estão informados sobre os bastidores do conclave para a escolha do novo papa, apostam que pode dar zebra. E uma zebra brasileira. O nome apontado por um deles como uma possibilidade para a qual poucos estão dando atenção é o de João Braz de Aviz, ex-arcebispo de Maringá (PR) e de Brasília. É catarinense de Mafra.

Reage e age

Juliano Mandelli é o primeiro presidente da OAB-SC a dar posse a todas as diretorias da seccional no interior do Estado. Em quase três meses, percorreu mais de 50 subseções, aproveitando para apurar as necessidades da classe e dos cidadãos de forma regionalizada. Tem sido aplaudido pelo firme posicionamento contra o ativismo judicial e abusos, principalmente do STF, como o recente impedimento do uso de celular por jornalistas e advogados na sessão pública de julgamento relacionada aos atos de 8 de janeiro, revertido após reação da OAB.

Furos

Área em que quase 30 prefeitos de SC acabaram presos ultimamente, a de licitação de obras públicas municipais parece um queijo suíço. O Tribunal de Contas do Estado identificou 3.300 irregularidades na leitura de editais somente de janeiro a março deste ano, usando ferramenta de inteligência artificial.

No limite

Não há pânico, mas algo próximo entre as autoridades de saúde de SC com um quadro de momento: 91,1% dos leitos de UTIs na rede hospitalar estão ocupados. Preocupação porque o Estado ainda não atingiu o pico das doenças respiratórias.

Procissão na ponte

A ponte Hercílio Luz, que virou um dos principais pontos turísticos da Ilha de SC, será palco, neste domingo, de uma das manifestações religiosas mais emocionantes do calendário católico: a procissão em honra a Nossa Senhora de Fátima, a partir das 15h30. No ano passado reuniu 15 mil pessoas.

Mirante

O governo estadual tem, por enquanto, 11 empresas interessadas no projeto de concessão do Complexo Turístico do Mirante da Serra do Rio do Rastro, que é um dos principais cartões postais do Estado. A proposta é que seja de acesso gratuito, com anfiteatro, praça de eventos, lojas e restaurantes temáticos, entre outras instalações. As propostas para a concessão devem ser entregues até 16 de junho.

Educação integral 1

Novos dados do Censo Escolar 2024, divulgados pelo Ministério da Educação, indicam que SC ampliou o acesso à educação integral tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental da rede pública. O percentual de matrículas em jornada ampliada em creches passou de 66,8% para 69,9% entre 2022 e 2024. Na pré-escola, os indicadores saltaram de 16% em 2022 para 18,1% em 2024.

Educação integral 2

Já nos anos iniciais do ensino fundamental, entre o 1º e 5º ano, o índice passou de 7% em 2002 para 9,2% em 2024. Para alunos dos anos finais, entre o 6º ao 9º ano, o salto no número de matrículas foi mais modesto: de 4,2% para 4,8% no mesmo período. No ensino médio, lamentavelmente, registrou-se uma redução: passaram de 12,2% em 2022 para 8,4% em 2024.

Passaporte

Um dos motivos para a disparada dos pedidos de cidadania portuguesa feitos por brasileiros: Portugal tem o quinto passaporte mais poderoso do mundo, conforme o ranking de 2025 publicado pela consultoria britânica de migração Henley & Partners, que abre as portas para 190 destinos. O país que lidera a lista é Singapura (195) seguido pelo Japão (193). Em terceiro estão Finlândia, França, Alemanha, Itália, Coréia do Sul e Espanha. O Brasil está em 18º lugar (171).

Bom senso

A falta de bom senso dispensaria completamente um projeto de lei – que tende virar lei estadual – em tramita no Legislativo. Prevê abono de faltas e a compensação de conteúdo escolar para estudantes da rede pública convocados para participarem de competições desportivas oficiais.