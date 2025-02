O Laboratório Hoffmann está atendendo em um novo endereço no bairro Joaquim, em Brusque. A unidade agora opera em um espaço mais amplo e moderno, na rua do Cedro, 1211, sala 01, ao lado da ViaCredi. O novo local, com 114 metros quadrados, oferece mais conforto para os pacientes e melhores condições de atendimento.

A inauguração ocorreu nesta -feira, 10. “A mudança de endereço da unidade em Joaquim veio da necessidade que temos em agradar e deixar o nosso cliente o mais confortável possível. Com uma unidade nova e maior, podemos acomodar melhor o nosso cliente e continuar prestando um serviço de excelência”, comenta o diretor-executivo do Laboratório Hoffmann, Leonardo Baumgart Maia.

A unidade de Joaquim é amplamente procurada pelos moradores de Brusque e Botuverá, oferecendo serviço de coleta e uma sala de descanso.

O atendimento na nova unidade ocorre de a -feira, das 6h às 17h, com coleta realizada até as 9h. Para mais informações e agendamentos, os telefones de contato são (47) 3350-5628 e (47) 98838-3429.