Mais de 130 pinguins são encontrados mortos em praia de Florianópolis
Animais foram recolhidos por uma equipe da R3 Animal
Nesta quarta-feira, 20, 136 pinguins-de-Magalhães foram encontrados mortos na Praia de Jurerê, em Florianópolis. Os animais foram recolhidos por uma equipe da R3 Animal para evitar possíveis riscos de contaminação a pessoas e demais animais.
O técnico de monitoramento Tiago Lisboa menciona que todos os animais já estavam sem vida no momento do registro e em avançado estágio de decomposição. Assim, impossibilitando a investigação da causa da morte.
“É comum que todos os anos, durante o inverno, um alto número desses animais seja registrado no Litoral catarinense. A maioria, infelizmente, já sem vida. Nesta época, os pinguins-de-Magalhães migram de suas colônias na Patagônia Argentina em busca de águas mais quentes e alimentos e acabam atingindo a costa brasileira”.
As mortalidades costumam atingir os indivíduos mais juvenis, que se perdem do bando devido à inexperiência, não conseguem encontrar alimento e acabam encalhando debilitados nas praias, apresentando sinais de afogamento e hipotermia. É comum também encontrar indivíduos com interações antrópicas não intencionais como redes de pesca.
Conforme a R3 Animal, na temporada deste ano, 1132 pinguins já foram registrados em praias de Florianópolis, até o dia 20 de agosto, mas somente 79 estavam vivos no momento do resgate e foram encaminhados ao Centro de Reabilitação da R3. A previsão é que os encalhes continuem até outubro.
