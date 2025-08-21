Mais de 130 pinguins são encontrados mortos em praia de Florianópolis

Nesta quarta-feira, 20, 136 pinguins-de-Magalhães foram encontrados mortos na Praia de Jurerê, em Florianópolis. Os animais foram recolhidos por uma equipe da R3 Animal para evitar possíveis riscos de contaminação a pessoas e demais animais.

O técnico de monitoramento Tiago Lisboa menciona que todos os animais já estavam sem vida no momento do registro e em avançado estágio de decomposição. Assim, impossibilitando a investigação da causa da morte.

“É comum que todos os anos, durante o inverno, um alto número desses animais seja registrado no Litoral catarinense. A maioria, infelizmente, já sem vida. Nesta época, os pinguins-de-Magalhães migram de suas colônias na Patagônia Argentina em busca de águas mais quentes e alimentos e acabam atingindo a costa brasileira”.

As mortalidades costumam atingir os indivíduos mais juvenis, que se perdem do bando devido à inexperiência, não conseguem encontrar alimento e acabam encalhando debilitados nas praias, apresentando sinais de afogamento e hipotermia. É comum também encontrar indivíduos com interações antrópicas não intencionais como redes de pesca.

Conforme a R3 Animal, na temporada deste ano, 1132 pinguins já foram registrados em praias de Florianópolis, até o dia 20 de agosto, mas somente 79 estavam vivos no momento do resgate e foram encaminhados ao Centro de Reabilitação da R3. A previsão é que os encalhes continuem até outubro.

Leia também:

1. Choque térmico à vista: Brusque terá virada climática no fim de semana

2. Hospital Azambuja alerta para prática de golpes no WhatsApp com nome da instituição

3. EXCLUSIVO – Defesa de acusado de homicídio em Brusque diz que facada foi reação a soco no rosto

4. Morador de Guabiruba que morreu atropelado em Balneário Camboriú estava indo para a casa da namorada

5. Percepção de aumento de casos de adultização em Brusque preocupa Conselho Tutelar

Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

