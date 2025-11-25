Mais de 15 estudantes da Escola Sesi representam Brusque em torneio de robótica
Evento acontece em Caçador
Evento acontece em Caçador
Mais de 15 estudantes da Escola Sesi de Brusque participam do torneio de robótica First LEGO League Challenge (FLL) e First Tech Challenge (FTC), em Caçador, neste mês.
O objetivo da instituição, que participa do evento há 10 anos, é fomentar a criatividade dos alunos, incentivando a resolução de problemas e a inovação. Além disso, os alunos vencedores passarão para as próximas etapas da competição.
A Escola Sesi é representada por três equipes diferentes: Tecnorob Evolution, que já participou de duas temporadas; a Tecnorreco, formada por alunos estreantes; e a Zenith, equipe da categoria FTC, voltada a desafios de robótica com peças metálicas e programação avançada.
Durante esta etapa, que é regional, as equipes irão competir por três vagas a nível nacional, apresentando projetos de inovação, design de robôs e estratégias de programação.
Conforme a coordenadora de Educação Básica do Sesi Brusque, Márcia Koehler, as equipes serão acompanhadas pela supervisora e por dois professores, Gianne Moritz Duarte e Jorge Alberto Marques Lara, além de um ex-aluno e mentor da Zenith. “Os estudantes estão muito animados em representar a escola nesse desafio, o engajamento deles nestas atividades extracurriculares nos comprova que estamos no caminho certo da educação, fornecendo apoio e encorajando no cumprimento das tarefas mais complexas”, completa.
O Sesi Brusque participa da competição desde 2015, tendo conquistado resultados expressivos ao longo dos anos, incluindo três classificações consecutivas para torneios internacionais (2016, 2017 e 2018), além de diversos prêmios de destaque em inovação, design e trabalho em equipe.
Em 2024, a escola ampliou sua atuação também para a categoria FTC, demonstrando o fortalecimento da cultura maker entre os estudantes.
Leia também:
1. Brusque depois da chuva: saiba o que diz a previsão desta terça-feira
2. Basquete masculino e vôlei feminino de Brusque vencem na estreia dos Jasc
3. VÍDEO – Câmera de segurança registra momento em que carreta pega fogo na Ivo Silveira
4. Saiba quais bairros arrecadaram mais em IPTU e ITBI em 2025
5. VÍDEO – Incêndio atinge caminhão e motocicleta na rodovia Ivo Silveira, em Gaspar
Saiba quais foram as primeiras serrarias de Guabiruba: