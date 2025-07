Mais de 170 mil crianças foram registradas sem o nome do pai em 2024

Responsabilidade Parental

Dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), referentes a 2024, apontam que aproximadamente 172,2 mil crianças foram registradas no Brasil sem o nome do pai na certidão de nascimento. E dados de SC referentes a 2023, apontam que 4.695 não constam com um dos pais no registro.

Homenagem tardia 1

A mesma Universidade Federal de SC (UFSC) que, no ano passado, negou o título de professor emérito para Rodolfo Pinto da Luz, pareceu tomada por um remorso tardio e hipócrita, desde anteontem, diante de seu falecimento. No final da manhã de ontem sua reitoria fez uma cerimônia de “homenagem e despedida”. Seu reitor, via assessoria de comunicação, afirmou que ele deixou uma marca fundamental na história da instituição, da qual foi o primeiro reitor eleito democraticamente na sua história e das universidades brasileiras. Também foi o único reitor reeleito na história da universidade, tendo sido reitor três vezes, e o primeiro a ter atuado como técnico-administrativo e também como docente, além de ter sido liderança estudantil.

Homenagem tardia 2

Nada disso, porém, apaga a mais sórdida e mesquinha ação da direção da instituição, que permitiu a um grupelho estridente instalado no seu Conselho Universitário – cuja maioria de seus integrantes está distante anos-luz da proeminência acadêmica e de todo o legado do notável educador – negar a ele o título de professor emérito. Mais que loas tardias, o que o professor Rodolfo merecia mesmo, agora postumamente, é um pedido oficial de desculpas da instituição, com direito a uma placa para ser mostrada em um dos locais mais nobres de seu campus.

Masossauro

O Museu Oceanográfico Univali, em Balneário Piçarras, apresentou ontem o maior crânio de um masossauro já exposto na América Latina. Trata-se de réptil pré-históricos marinho que eram os principais predadores dos oceanos no final do período Cretáceo, há cerca de 70 milhões de anos. Composta por crânio, mandíbula e dentes, a peça foi encontrada em um trabalho do museu da Universidade do Vale do Itajaí, junto com o Instituto Cultural Soto e Grupo Oceanic, em janeiro do ano passado, em uma mina de cal em Oued Zem, no Marrocos.

Destinos de férias

A agência de viagens on-line Decolar listou os 20 locais mais buscados pelos brasileiros nas férias deste mês. E SC tem que fazer muito para ser verdadeiramente um atrativo nos tempos frios. Em ordem crescente vem Gramado em primeiro, depois Rio de Janeiro, Maceió; Porto Seguro, Porto de Galinhas, Natal, Fortaleza, João Pessoa, Salvador, São Paulo, Foz do Iguaçu, Maragogi, Recife, Campos do Jordão, Caldas Novas e Aracaju para, finalmente, chegar Florianópolis em 17º lugar, Balneário Camboriú em 19º e Penha, onde fica o parque Beto Carrero World, em 20º.

Logística

O mercado de galpões logísticos está aquecido em todo Brasil, mas em SC bem mais, apurou a Colliers, multinacional de serviços corporativos imobiliários. No primeiro trimestre deste ano as novas locações passaram de 1 milhão de m2 e a valorização da área construída chega a 34% nos últimos três anos. Apesar da maior concentração de espaços no eixo Rio-SP, quem desponta como uma região promissora para o setor é SC, com 53 mil m2 disponíveis para locação. Vive o melhor momento dos últimos cinco anos e tem se consolidado como um dos destinos mais estratégicos do Brasil para operações de importação, armazenagem e distribuição.

Linguiça celebrada

Um dos 136 produtos brasileiros que têm Indicação Geográfica (IG) atestada pelo INPI (o que significa, na prática, que apenas produtores localizados em 16 municípios catarinenses podem assim chamá-la), a linguiça Blumenau e seus embutidos de carne suína, que existe há 90 anos, pela primeira vez serão celebrados na Oktoberfest deste ano. A Olho Embutidos e Defumados, de Pomerode, é quem vai fornecer o produto em pratos inovadores, conectados à cultura germânica e em receitas do experiente consultor gastronômico Richard Ricelle.

Destaque

De janeiro a maio de 2025, o movimento dos aeroportos da Região Sul do país registrou crescimento de 10,8% em comparação ao mesmo período de 2024, que foi de 5% – segundo o Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O Aeroporto Internacional de Florianópolis – Hercílio Luz, lidera a expansão da aviação sulista, com alta de 20,59%, totalizando 2,1 milhões de passageiros. O resultado é puxado pelo turismo local, além do aumento de voos regionais e nacionais, que também contribuem para o crescimento. Em SC outro destaque foi para o aeroporto regional de Joinville, com alta de 13,15%.