Mais de 20 mil contribuintes de SC destinaram imposto de renda a projetos sociais

Generosidade, mas…

Boa notícia: neste ano, 20.296 contribuintes do Imposto de Renda em SC destinaram parte do tributo devido a projetos sociais, como os Fundos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa, totalizando R$ 21,4 milhões, 27% a mais que o ano passado. Apesar do avanço, o volume ainda representa apenas 3,95% dos R$ 542,5 milhões que poderiam ter sido destinados, caso todos os habilitados tivessem feito o aporte. Lamentável.

Dois patrões

No entorno do governador Jorginho Mello se tenta contornar um incômodo político dos últimos dias: o agora apoio aberto do ex-governador e ex-senador Jorge Bornhausen à pré-candidatura do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, a governador em 2026, enquanto o filho do “kaiser”, Paulo Bornhausen, é secretário de Estado de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos. Com um detalhe: o chefe do Executivo não esconde elogios públicos e constantes para seu desempenho na pasta, que tem assumido importância incomum sob seu comando e com uma equipe reduzida.

Extinção do IOF

O instável acordo costurado domingo pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os presidentes do Senado e Câmara, David Alcolumbre e Hugo Motta, respectivamente, para aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), vai enfrentar forte oposição e até pode ser derrubado no Congresso diante da apresentação de uma Proposta de Emenda Constitucional para extinguir o tributo. A iniciativa é da poderosa Frente Parlamentar pelo Livre Mercado (FPLM), sob a liderança da deputada federal Caroline De Toni (PL-SC).

Fraudes fiscais

O MP-SC e a Secretaria da Fazenda, que trabalham juntos no combate às fraudes fiscais, informam que no ano passado recuperou-se mais de R$ 1 bilhão por meio do combate à sonegação fiscal, dos quais R$ 269,7 milhões já efetivamente arrecadados pelos cofres públicos. Na esfera penal foram instauradas 1.704 ações, cujo valor total chega a aproximadamente R$ 1,2 bilhão.

Jogos

Será votado em plenário, na Assembleia Legislativa, nos próximos dias, projeto que impede ao agente público o acesso a apostas, cassinos e quaisquer tipos de jogos de azar online em equipamentos pertencentes ao patrimônio público e nas dependências de órgãos públicos de SC. Há muita gente fazendo isso, infelizmente.

Hospitalidade

Uma pesquisa divulgada pela plataforma Airbnb mostra que na região sul do Brasil, as cidades de Florianópolis, Curitiba, Balneário Camboriú, Porto Alegre e Foz do Iguaçu são, do 1º ao 5º lugar, as mais hospitaleiras. Levou-se em conta a facilidade no check-in, agilidade na comunicação e na resolução de imprevistos, organização e limpeza do espaço, localização adequada e custo-benefício das hospedagens.

Língua italiana

As novas restrições à concessão da cidadania italiana – há estimativas de que apenas 3 milhões dos 30 milhões de descendentes italianos que vivem no Brasil tem alguma chance de obtê-la de agora em diante – terá inúmeras consequências, imediatas e futuras. No caso de SC, onde já era quase nada o ensino de italiano nas escolas, deve ir para o nada, devido à falta de interesse maior. Cursos de italiano idem. E quanto à instalação do consulado da Itália em SC, tchau.

Obesidade infantil

Em média 17% das crianças catarinenses entre 5 e 10 anos apresentam sobrepeso e 15% obesidade – percentuais acima da média nacional (15,1% e 14,6%, respectivamente), está alertando a Secretaria de Estado de Saúde, que passou a intensificar a divulgação da alimentação saudável e a prevenção.

Oficina

Correção necessária: informação, aqui, de que o município catarinense de Arabutã, tem o segundo percentual no país de habitantes católicos, é incorreta: 76,5% dos seus 4.738 moradores declararam-se evangélicos no Censo do IBGE de 2022.

Qualidade do ar

A UFSC e o Instituto do Meio Ambiente (IMA), firmaram parceria para instalação da primeira estação pública de monitoramento da qualidade do ar no Estado, um projeto que consolida SC como referência nacional no setor. Fica no campus da UFSC, no bairro Trindade, em Florianópolis, e já está em operação.